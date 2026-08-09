RATIONAL Aktie
|663,00EUR
|1,50EUR
|0,23%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 773 auf 756 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückerstattung von Zöllen habe das zweite Quartal durcheinandergewirbelt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
756,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
664,50 €
|
Abst. Kursziel*:
13,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
663,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,03%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
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|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|663,00
|0,23%
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|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research