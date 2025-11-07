RATIONAL Aktie
|634,50EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Durch den Kosteneffekt der US-Zölle gebe es Risiken für den Konsens im Jahr 2026, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Das dritte Quartal des Großküchen-Ausrüsters sei derweil solide gewesen, die Nachfrage bleibe groß./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
590,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
655,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,92%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
634,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau (dpa-AFX)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Rational verdient mehr als gedacht - Aktie an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
06.11.25
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)