RATIONAL Aktie

634,50EUR 0,00EUR 0,00%
RATIONAL

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

07.11.2025 07:22:55

RATIONAL Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Durch den Kosteneffekt der US-Zölle gebe es Risiken für den Konsens im Jahr 2026, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Das dritte Quartal des Großküchen-Ausrüsters sei derweil solide gewesen, die Nachfrage bleibe groß./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
655,00 € 		Abst. Kursziel*:
-9,92%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
634,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

