ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5250 Pence belassen. Analyst Myles Allsop verwies in einer ersten Reaktion am Dienstag auf schwache Produktionszahlen für Aluminium und Kupfer. Die Kupferproduktion sehe der Bergbaukonzern nun am unteren Ende der Jahresprognose und das Ziel für Aluminium sei wie erwartet aufgrund von Gasausfällen um 10 Prozent gekappt worden, schrieb er. Die Auslieferungen von Eisenerz müssten zudem ein starkes zweites Halbjahr erleben, damit hier die Prognosen erfüllt werden könnten./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 23:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 23:14 / GMT





