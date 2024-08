NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Marktbefürchtungen hätten sich nicht bewahrheitet, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsresultate des SAP-Rivalen lägen über den Erwartungen. Dennoch halte das Unternehmen an seinem Ausblick fest. Der Experte rechnet mit weiter hohen Margen und sieht die Aktie als eine der günstigsten im Branchenvergleich. Überrascht habe indes der Rücktritt von Finanzchefin Amy Weaver./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 23:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 00:00 / ET





