NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe angesichts vorab gedämpfter Erwartungen ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu hätten die Margen noch Luft nach oben, und die Bewertung bleibe günstig. Der Wechsel auf dem Finanzchefposten beinhalte derweil Risiken, und hinter der Wachstumsdynamik stehe weiterhin ein Fragezeichen./gl/bek



