Santander Aktie
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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Autokreditverbriefungen des spanischen Bank hätten sich in den USA saisonal bedingt im September und auch im dritten Quartal schlechter entwickelt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da dies jedoch in stärkerem Maße geschehen sei als im Vorjahr, deute dies darauf hin, dass die zugrunde liegenden Trends bei der Qualität der Vermögenswerte weiterhin negativ seien - und ohne erkennbare Anzeichen einer Stabilisierung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,66 €
|
Abst. Kursziel*:
20,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,95%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
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