Santander Aktie

11,07EUR -0,05EUR -0,41%
Santander ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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16.11.2026 09:56:49

Santander Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 13,55 auf 13,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanischen Banken entwickelten sich robust, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorge kurzfristig zwar für ein Anpassungs-Gap, allerdings keinen strukturellen Gegenwind./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13,35 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,05 € 		Abst. Kursziel*:
20,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,62%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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03.11.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.10.26 Santander Buy UBS AG
28.10.26 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 11,07 -0,36% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

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09:56 Santander Buy Deutsche Bank AG
09:55 Sixt Buy Deutsche Bank AG
09:54 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:52 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Enel Underperform RBC Capital Markets
07:55 Richemont Outperform Bernstein Research
07:54 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:48 WACKER CHEMIE Overweight Barclays Capital
13.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Telefonica Verkaufen DZ BANK
13.11.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Healthineers Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Apple Outperform Bernstein Research
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Coca-Cola Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Walmart Outperform Bernstein Research
13.11.26 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.11.26 adidas Outperform Bernstein Research
13.11.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
13.11.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
13.11.26 Talanx Kaufen DZ BANK
13.11.26 ProCredit Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
13.11.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
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