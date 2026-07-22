Santander Aktie
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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Santander von 10,80 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen der Spanier für das zweite Quartal hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Philipp Häßler in einer Analyse vom Mittwoch. Santander bleibe auf Kurs. Häßler bevorzugt aktuell aber andere europäische Bankaktien./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Halten
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
12,08 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
12,05 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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