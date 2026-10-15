Santander Aktie

12,11EUR 0,07EUR 0,56%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.10.2026 09:35:39

Santander Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander vor Quartalszahlen von 12,60 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge einer Feinabstimmung ihres Bewertungsmodells für die spanische Großbank habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich ein Prozent erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Neutral
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12,15 € 		Abst. Kursziel*:
6,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,54%
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Analysen
09:35 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
21.09.26 Santander Buy UBS AG
20.08.26 Santander Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 12,09 0,43% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Aktuelle Aktienanalysen

09:35 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:34 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:34 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:48 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08:47 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08:47 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:53 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:51 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
14.10.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 PNE Buy Warburg Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
14.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
14.10.26 KRONES Buy Warburg Research
14.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 ASML NV Buy UBS AG
14.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Diageo Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen