Santander Aktie
|12,11EUR
|0,07EUR
|0,56%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander vor Quartalszahlen von 12,60 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge einer Feinabstimmung ihres Bewertungsmodells für die spanische Großbank habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich ein Prozent erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Neutral
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12,15 €
|
Abst. Kursziel*:
6,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,54%
|
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|12,09
|0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG