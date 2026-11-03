Santander Aktie
|10,23EUR
|-0,14EUR
|-1,37%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,25 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2028 der spanischen Großbank um vier Prozent. Gründe seien geringere Nettozinserträge und Gebühren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
10,15 €
|
Abst. Kursziel*:
28,03%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
10,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,08%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,22
|-1,50%
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|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
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|Deutsche Bank AG
|12:28
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