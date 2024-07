ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 6,20 auf 6,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn die Aktie der spanischen Großbank seit Jahresbeginn immer noch etwa 20 Prozent im Plus liege, habe sie sich im zweiten Quartal im Vergleich zur Branche unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihm zufolge liegt dies hauptsächlich daran, dass sich die US-Zinswende verzögere, was die Marktwahrnehmung mit Blick auf brasilianische Vermögenswerte trübe. Diese aber seien traditionell der wichtigste Taktgeber für die Santander-Aktie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 19:11 / GMT





