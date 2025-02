NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 6,00 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Inigo Vega hob in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung seine Gewinnschätzungen für die spanischen Banken Santander und BBVA an. Die wichtigsten Treiber dafür seien die Geschäfte auf dem heimischen Markt sowie in der Türkei und den USA. Vega geht davon aus, dass beide Häuser bis 2027 rund ein Drittel ihrer Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten und damit mehr als die EU-Banken im Durchschnitt. Er sieht für die Aktien trotz der starken Entwicklung seit Jahresbeginn noch Luft nach oben./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 13:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.