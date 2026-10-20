LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Berichte nach dem dritten Quartal dürften weiter solide Fundamentaldaten belegen, bei allerdings steigenden Risiken, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montag in ihrem Ausblick über spanische Banken. Vorsichtige Zielsetzungen könnten die Resultate überschatten. Santander ist ihr Favorit, Sabadell stufte sie ab./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 03:00 / GMT



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