NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Ajay Patel hält laut einer am Dienstag vorliegenden Studie nun eine Anhebung der Prognose für den freien Barmittelzufluss (FCF) im Gesamtjahr für wahrscheinlich. Nach einer starken Entwicklung erwarte der Energietechnikkonzern nun, seine aktuelle Prognose für den FCF vor Steuern für das 2025 endende Geschäftsjahr zu übertreffen und beabsichtige daher, diese Prognose mit dem Halbjahresbericht zu aktualisieren. Zur Windsparte Gamesa schrieb er, dass sie wie erwartet schwach abgeschnitten habe./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 21:55 / GMT

