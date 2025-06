NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 227 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank höherer Umsatz- und Margenerwartungen hob Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) an. Der Technologiekonzern profitiere weiter von wichtigen Trends wie Automatisierung, Elektrifizierung und Industrie-Software. Die Bewertung sei trotz des im Vergleich zu den Konkurrenten Schneider Electric und ABB stärkeren Kursanstiegs sehr attraktiv und habe immer noch Luft nach oben./rob/gl/edh



