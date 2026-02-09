Stellantis Aktie
|6,16EUR
|0,01EUR
|0,11%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 12,00 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Großreinemachen des Autokonzerns sei schlimmer ausgefallen als gedacht, schrieb Patrick Hummel am Sonntagabend. Die Kapitulation der Käufer und mehr als 7 Milliarden Euro an Marktwertverlust seien allerdings nicht gerechtfertigt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,03 €
|
Abst. Kursziel*:
60,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,60%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
