Stellantis Aktie
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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ohne die Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätte der Autokonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Zahlen. Viele hätten im Nordamerikageschäft wohl mit einer besseren Margenentwicklung gerechnet./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
6,24 €
|
Abst. Kursziel*:
12,20%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
6,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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