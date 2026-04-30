Stellantis Aktie

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Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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30.04.2026 13:09:47

Stellantis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ohne die Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätte der Autokonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Zahlen. Viele hätten im Nordamerikageschäft wohl mit einer besseren Margenentwicklung gerechnet./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
6,24 € 		Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
6,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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