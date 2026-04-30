NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ohne die Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätte der Autokonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Zahlen. Viele hätten im Nordamerikageschäft wohl mit einer besseren Margenentwicklung gerechnet./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.