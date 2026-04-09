ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,68 €
|
Abst. Kursziel*:
45,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,22%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.04.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
08.04.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 notiert deutlich im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert mittags deutlich (finanzen.at)
|
08.04.26
|Handel in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart Gas (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse Paris in Rot: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11:39
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:08
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:05
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Danone Buy
|UBS AG
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:59
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|10:35
|adesso Buy
|Warburg Research
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|OMV
|Barclays Capital
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|09:33
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|08:49
|Valeo Neutral
|UBS AG
|08:49
|Continental Buy
|UBS AG
|08:49
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:19
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:11
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:11
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG