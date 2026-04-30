Stellantis Aktie
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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte Betriebsergebnis des Autokonzerns habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag nach Quartalszahlen. Die Entwicklung in Nordamerika enttäusche aber, und hierauf liege der eigentliche Fokus./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,24 €
|
Abst. Kursziel*:
55,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,17%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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