Stellantis Aktie

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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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30.04.2026 13:00:56

Stellantis Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte Betriebsergebnis des Autokonzerns habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag nach Quartalszahlen. Die Entwicklung in Nordamerika enttäusche aber, und hierauf liege der eigentliche Fokus./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,24 € 		Abst. Kursziel*:
55,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,17%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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