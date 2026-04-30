ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte Betriebsergebnis des Autokonzerns habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag nach Quartalszahlen. Die Entwicklung in Nordamerika enttäusche aber, und hierauf liege der eigentliche Fokus./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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