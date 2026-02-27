NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns habe die Geschäftsziele für 2026 bekräftigt, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.