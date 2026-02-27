Stellantis Aktie

6,85EUR 0,04EUR 0,54%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

27.02.2026 18:52:14

Stellantis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns habe die Geschäftsziele für 2026 bekräftigt, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
6,91 € 		Abst. Kursziel*:
-13,12%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
6,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,43%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

