Stellantis Aktie
|6,85EUR
|0,04EUR
|0,54%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
27.02.2026 18:52:24
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns habe die Geschäftsziele für 2026 bekräftigt, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
6,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,12%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
6,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,43%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
09:29