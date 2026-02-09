Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

09.02.2026 08:07:45

Stellantis Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis nach Geschäftszahlen des Autoherstellers mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr und auch der Ausblick seien enttäuschend gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag. Sie lägen deutlich unter den Markterwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
6,30 € 		Abst. Kursziel*:
58,65%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
6,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,47%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

