Swiss Re Aktie
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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 125 auf 130 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Kamran M Hossain erhöhte in einem Ausblick am Donnerstag die Schätzung für den Nettogewinn um ein Prozent auf rund 5,2 Milliarden US-Dollar. Es sei mit mäßigen Belastungen durch Naturkatastrophen zu rechnen, vor allem in der Schaden- und Unfallrückversicherung./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
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Unternehmen:
Swiss Re AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
130,00 CHF
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
149,75 CHF
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Abst. Kursziel*:
-13,19%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
149,75 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-13,19%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
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KGV*:
-
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