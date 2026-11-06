Swiss Re Aktie
|167,00EUR
|-5,15EUR
|-2,99%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers im dritten Quartal habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei zwar positiv, aber Branchentreibern geschuldet, wie schon die positive Überraaschung von Konkurrent Munich Re gezeigt habe. Kett befürchtet weiter steigende Überkapazitäten, weshalb auch die Preise weiter sinken sollten./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
151,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-27,61%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
151,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,61%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|SMI-Handel aktuell: SMI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Zürich: SMI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|SLI aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|18:31
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:31
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|18:31
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|167,00
|-2,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:12
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:34
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|18:31
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:23
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG