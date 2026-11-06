Swiss Re Aktie
|166,00EUR
|-6,15EUR
|-3,57%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
06.11.2026 12:39:27
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 122 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ivan Bokhmat bleibt pessimistisch, weil aktuell starken Gewinnen schwächere Aussichten gegenüberstünden, wie er am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
122,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
152,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19,97%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
152,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,76%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:27
|SLI aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Swiss Re überrascht mit Gewinnplus - Aktie auf höchstem Stand seit 2002 (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|167,10
|-2,93%
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|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG