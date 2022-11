Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Kursziel für die Aktien des Verbund leicht von 73 auf 74 Euro nach oben revidiert. Die Anlageempfehlung "Underperform" für die Aktien des heimischen Stromerzeugers hat die zuständige Expertin Wanda Servinoswska unverändert belassen.

Die jüngsten 9-Monatszahlen vom Verbund wurden in das Prognosemodell eingearbeitet. Die Analystin erwartet zudem, dass der Aktienkurs unverändert durch steigende Zinsen, das Risiko politischer Interventionen und fallender Strompreise negativ beeinflusst werde. Eine mögliche Entscheidung der österreichischen Regierung oder der EU über eine Gewinnabschöpfung oder eine Einnahmen-Deckelung stehe unverändert im Fokus.

Am späten Mittwochvormittag notierte die Verbund-Aktie an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 79,70 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

