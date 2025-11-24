NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2025 00:00:27
$100 Invested In NVIDIA 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In NVIDIA 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse New York: So steht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in New York: S&P 500 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)