Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
09.11.2025 12:16:00
1 Bold Prediction for Tesla in 2026
Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk is going all in on robotaxis. He predicts "millions" of Tesla robotaxis to be on the streets of America in 2026. Much of Tesla's valuation is likely tied up in its robotaxi ambitions. But investors should be hesitant about Musk's predictions given the data below. Waymo, the autonomous taxi service operated by Google parent company Alphabet, has been in operation since 2009. It completed its first fully autonomous ride on public roads in 2015. In 2020, it began offering a fully autonomous taxi service without safety monitors to the general public in Phoenix. Today, Waymo operates roughly 1,500 self-driving vehicles. The company plans on adding around 2,000 more by the end of 2025. Put simply, Waymo is nearly a million vehicles short of the 1 million mark. It's several million short of reaching Musk's 2025 target for Tesla.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|379,90
|1,39%
