NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 03:02:02
1 Number Reveals Which Is the Better Buy Between Nvidia and AMD
The Nvidia (NASDAQ:NVDA) versus AMD (NASDAQ:AMD) argument has gotten a bit more intense over the past week. A great debate between the two was who the better leader was: Jensen Huang (Nvidia's former CEO) and Lisa Su (AMD's CEO). Both were legendary leaders and had great technical minds. However, with Huang out as CEO, this score firmly flips toward AMD and Lisa Su, at least until a full-time Nvidia CEO is appointed.
So, which is the better buy between the two right now? I think there's one number that easily defines it, and it all comes down to how the market is valuing Nvidia and AMD stocks right now.
Image source: Getty Images.
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