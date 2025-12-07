NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.12.2025 23:23:00
1 Nvidia-Backed Artificial Intelligence Stock to Buy Hand Over Fist in 2026
When companies generate excess profit, it's typical for them to allocate capital to initiatives in sales and marketing, product development, or additional hiring. From time to time, however, businesses will make investments in other companies -- acquiring an equity stake in the process.According to Nvidia's (NASDAQ: NVDA) most recent 13F filing, the chip powerhouse holds shares in the following public companies: Applied Digital, Arm Holdings, Nebius Group, Recursion Pharmaceuticals, WeRide, and CoreWeave (NASDAQ: CRWV).Since going public earlier this year, CoreWeave's share price has soared by 110%. While this handily outperforms the S&P 500 and Nasdaq Composite, CoreWeave stock is trading more than 50% below its prior highs.Continue reading
Analysen zu NVIDIA Corp.
