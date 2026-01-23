Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
23.01.2026 09:02:00
1 Reason I'm Never Selling Netflix Stock
Netflix (NASDAQ: NFLX) has made a lot of headlines recently, primarily due to its bid to acquire certain assets from media company Warner Bros. Discovery. This interest was further fueled when Paramount Skydance tried to wrest Warner Bros. from Netflix's grasp with a hostile takeover bid for the company.The recent drama has caused investors to take a fresh look at Netflix, wondering whether the streaming giant is still a buy. One of the company's biggest competitive moats is underappreciated by investors and is one reason I'm never planning to sell Netflix stock.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
