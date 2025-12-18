BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

19.12.2025 00:45:00

1 Stock I'd Buy Before BP In 2026

BP (NYSE: BP) is one of the world's largest integrated energy companies. It has a global upstream oil and gas portfolio, a strong downstream refining business, and is investing in the lower-carbon energy the world will need in the future. The company's strategy has it on track to deliver meaningful free cash flow growth, which should enable it to return more cash to investors while strengthening its balance sheet in the coming years. While BP is a solid oil stock, I'd buy shares of ExxonMobil (NYSE: XOM) before I'd add BP to my portfolio. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11:39 BP Neutral UBS AG
18.12.25 BP Overweight Barclays Capital
18.12.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
18.12.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

BP PLC 8 % Cum.1st Pref.Shs 1,52 -0,49% BP PLC 8 % Cum.1st Pref.Shs
BP PLC 9 % Cum.2nd Pref.Shs 1,63 -3,37% BP PLC 9 % Cum.2nd Pref.Shs
BP plc (British Petrol) 4,80 0,47% BP plc (British Petrol)
BP plc (Spons. ADRS) 28,40 -3,40% BP plc (Spons. ADRS)

