BP Aktie
|5,04EUR
|-0,03EUR
|-0,51%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
4,70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,43 £
|
Abst. Kursziel*:
6,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,42%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|09:23
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
