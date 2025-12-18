Kaum Veränderungen: STOXX 50 stagniert zum Handelsstart

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 heute erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,00 Prozent stärker bei 4 818,97 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 4 817,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 819,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 814,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 821,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,005 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 714,79 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Wert von 4 594,33 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Stand von 4 390,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 11,07 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1,03 Prozent auf 88,64 GBP), Airbus SE (+ 0,63 Prozent auf 191,60 EUR), Rolls-Royce (+ 0,59 Prozent auf 11,09 GBP), Nestlé (+ 0,47 Prozent auf 79,73 CHF) und Diageo (+ 0,45 Prozent auf 16,87 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-1,15 Prozent auf 18,13 GBP), BP (-0,80 Prozent auf 4,22 GBP), BAT (-0,68 Prozent auf 42,53 GBP), Richemont (-0,59 Prozent auf 167,15 CHF) und Novartis (-0,59 Prozent auf 107,32 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 197 535 Aktien gehandelt. Mit 352,174 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,81 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

