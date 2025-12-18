BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Pence belassen. Als "eine Nachricht wie ein Erdbeben", umschrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den überraschenden Chefwechsel. Der Ölkonzern hatte zuvor den sofortigen Rücktritt seines bisherigen Lenkers Murray Auchincloss mitgeteilt, ab April soll die bisherige Woodside-Chefin Meg O'Neill nachrücken. Mit einer Nachfolgerin von außen beschleunige sich die Strategie bei BP, Spitzenposten mit Managern nicht aus den eigenen Reihen zu besetzen. Insgesamt sieht Wilson in den News keinerlei Negatives./rob/tav/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
4,20 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
4,28 £
Abst. Kursziel*:
-1,78%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
4,27 £
Abst. Kursziel aktuell:
-1,52%
Analyst Name::
Mark Wilson
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|10:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
