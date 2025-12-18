BP Aktie
|4,85EUR
|-0,01EUR
|-0,29%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Es sei etwas überraschend, dass der neue Verwaltungsratsvorsitzende nur wenige Wochen nach seinem Antritt beim Ölkonzern mit dem jetzt verkündeten Chefwechsel schon solch große Umbrüche ins Rollen bringe, obwohl er mit der Branche nur wenig Erfahrung habe, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem aktivistischen Aktionär im Rücken sei diese Maßnahme aber wohl eher eine Frage des "Wann" als des "Ob" gewesen./tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,26 £
|
Abst. Kursziel*:
17,28%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4,85
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:39
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|10:52
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:48
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:45
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG