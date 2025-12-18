BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

18.12.2025 10:13:54

BP Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Es sei etwas überraschend, dass der neue Verwaltungsratsvorsitzende nur wenige Wochen nach seinem Antritt beim Ölkonzern mit dem jetzt verkündeten Chefwechsel schon solch große Umbrüche ins Rollen bringe, obwohl er mit der Branche nur wenig Erfahrung habe, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem aktivistischen Aktionär im Rücken sei diese Maßnahme aber wohl eher eine Frage des "Wann" als des "Ob" gewesen./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4,26 £ 		Abst. Kursziel*:
17,28%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4,27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 4,85 -0,29%

