Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

23.12.2025 04:10:00

1 Stock I'd Buy Before Tesla in 2026

Tesla (NASDAQ: TSLA) stock has been on a tear -- hitting an all-time high on Dec. 15. Tesla is now within striking distance of surpassing Meta Platforms and Broadcom (NASDAQ: AVGO) in market capitalization to become the sixth-most-valuable U.S. company, behind only Nvidia (NASDAQ: NVDA), Apple, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft, and Amazon.Tesla is surging due to investor excitement over the company's robotics and artificial intelligence (AI) investments -- particularly its autonomous driving technology through its expanding robotaxi project. Investors are betting that Tesla's future will depend less on selling electric vehicles (EVs) to households and more on self-driving cars, Optimus robots, etc.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
