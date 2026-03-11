Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
11.03.2026 12:52:00
1 Thing That Could Send Strategy Stock Soaring in 2026
Investors in Strategy (NASDAQ: MSTR) have been on a wild roller coaster ride. Shares have risen by 123% in the past five years (as of March 9). That gain is impressive, but the problem has been the intense level of volatility. The stock trades 71% below its peak.Strategy shareholders can single out a decisive variable that can send the stock soaring in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
20:03
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
16:03
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.03.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|119,70
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.