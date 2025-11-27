BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
28.11.2025 00:00:00
144: Filed by "insiders" prior intended sale of restricted stock.
|25.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.