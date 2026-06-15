Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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15.06.2026 13:31:34
15.06.2026 - 01:17
Generali launches the Generali Excellence Academy to strengthen and accelerate the Group’s strategic transformationWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
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