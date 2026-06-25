Assicurazioni Generali Aktie

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Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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25.06.2026 14:28:25

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Farooq Hanif beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts einer Veranstaltung in München näher mit dem deutschen Versicherungsmarkt. In der Präsentation sei kaum etwas enthalten, das sich auf die Ziele auswirke. Unterstrichen werde aber die hohe Qualität und das Wachstumspotenzial von Generali an einem der wichtigsten Märkte außerhalb Italiens./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,73 € 		Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,00%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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