Assicurazioni Generali Aktie

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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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16.03.2026 09:55:41

Assicurazioni Generali Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Generali von 37,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die robuste Bilanz des Versicherers erlaube es dem Management, sich auf eine Steigerung von Aktionärsrenditen, Gewinnen, Kapital und Barmittelzuflüssen zu konzentrieren, schrieb Kailesh Mistry in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Italiener dürften die Ziele ihres Strategieplans für die Jahre 2024 bis 2027 erreichen, welche eine bereinigte jährliche Ergebnissteigerung (EPS) von 8 bis 10 Prozent, Dividenden-Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent und einen kumulierten Netto-Cashflow der Holdinggesellschaft von über 11 Milliarden Euro beinhalteten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:00 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34,02 € 		Abst. Kursziel*:
11,70%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,24%
Analyst Name::
Kailesh Mistry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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