Assicurazioni Generali Aktie

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Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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21.05.2026 19:24:00

Assicurazioni Generali Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Generali nach Zahlen von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen nach dem soliden ersten Quartal des Versicherers etwas erhöht, bleibe aber angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung bei seinem Anlagevotum, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Verkaufen
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
38,65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
38,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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