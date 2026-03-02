FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Kailesh Mistry rechnet für 2025 mit einem operativen Gewinn von 8,1 Milliarden Euro, einer Dividende von 1,57 Euro und darüber hinaus Aktienrückkäufen in einem Volumen von 500 Millionen Euro, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März schrieb./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.