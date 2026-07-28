Assicurazioni Generali Aktie

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Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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28.07.2026 18:20:58

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Halbjahreszahlen des Versicherers habe er sein Finanzmodell aktualisiert, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Anhebung seiner Prognose für das bereinigte Nettoergebnis 2026, jedoch zu sinkenden Schätzungen für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,67 € 		Abst. Kursziel*:
0,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,23%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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