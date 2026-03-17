Assicurazioni Generali Aktie
|34,60EUR
|-0,02EUR
|-0,06%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe solide Zahlen für 2025 berichtet, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die gescheiterten Verhandlungen über den Zusammenschluss der Vermögensverwaltungssparte von Generali mit Natixis stellten allerdings einen erheblichen Rückschlag für die Unternehmensstrategie dar. Die Bewertung sei noch etwas zu ambitioniert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 12:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Verkaufen
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
34,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
34,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
12.03.26
|Generali-Aktie höher: Gewinn klettert auf Rekordwert - Mehr Dividende und Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)