Assicurazioni Generali Aktie

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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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16.03.2026 08:16:47

Assicurazioni Generali Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,30 auf 36,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz des italienischen Versicherers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
36,90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,41 € 		Abst. Kursziel*:
10,45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,27%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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