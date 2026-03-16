Assicurazioni Generali Aktie
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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
16.03.2026 08:16:47
Assicurazioni Generali Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,30 auf 36,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz des italienischen Versicherers an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36,90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33,41 €
|
Abst. Kursziel*:
10,45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,27%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Assicurazioni Generali Underweight
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|Assicurazioni Generali Hold
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