NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,90 auf 37,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Freitag an die Ergebnisse des Versicherers für das erste Quartal an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:31 / BST

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