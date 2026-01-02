Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
02.01.2026 22:30:00
2 Predictions for Pfizer in 2026
Is 2026 the year Pfizer (NYSE: PFE) finally turns things around? The company has been struggling over the past few years due to poor financial results and looming patent cliffs. However, it has also made important moves that might start to pay off, possibly as early as 2026.Are Pfizer's shares worth investing in heading into the new year? To try to answer that question, let's consider two things that might happen to the drugmaker in the next 12 months.Pfizer has historically had a pretty strong presence in oncology, one of the largest therapeutic areas in the pharmaceutical industry. In the past few years, the company has made significant efforts to expand its presence in this market. It acquired Seagen, a smaller oncology specialist, for $43 billion, thereby gaining access to a substantial pipeline of investigational cancer therapies. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
30.12.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.12.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
16.12.25
|Pfizer-Aktie fällt: Weniger Gewinn voraus - Covid-Umsatz im Rückwärtsgang (dpa-AFX)
|
16.12.25
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen
|16.12.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|9 485,00
|-0,78%
|Pfizer Inc.
|21,47
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.