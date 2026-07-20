Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|
20.07.2026 09:31:38
20.07.2026 - 09:16
Generali launches the “European Sovereignty Program” to support the resilience and competitiveness of the European economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|15.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|42,14
|-0,14%