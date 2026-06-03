Assicurazioni Generali Aktie
|38,81EUR
|-0,08EUR
|-0,21%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe seine positive Einschätzung der Ertragsqualität des Versicherers bekräftigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 3 Prozent an./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 18:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,97 €
|
Abst. Kursziel*:
12,91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,37%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|38,85
|-0,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG